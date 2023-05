Ieri sera in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in Via G. Di Vittorio per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

La dinamica non è ancora chiara ma da quanto documentato sul posto alcuni proiettili avrebbero colpito la vetrina di un negozio di abbigliamento.

Non ci sono feriti e i carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare chi ha esploso quei colpi.