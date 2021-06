Spara in un negozio e ferisce il titolare: arrestato dopo la fuga a Terracina

Ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco all’interno di una attività commerciale di Somma Vesuviana, Comune della provincia di Napoli, poi è fuggito ed è stato rintracciato e arrestato venerdì a Terracina dove si era rifugiato.

L'uomo, 38 anni, ora è nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di tentato omicidio e ieri, come riporta LatinaToday, attraverso il sistema della video conferenza, è stato sottoposto a interrogatorio di convalida dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, magistrato competente per il fermo.

Avrebbe sparato per questione di soldi

Secondo la ricostruzione degli investigatori Toscano sarebbe entrato nel negozio e avrebbe sparato alcuni colpi ferendo il titolare 60enne ad un polso in maniera fortunatamente non grave. A distanza di qualche giorno le ricerche del responsabile hanno portato a individuare l’autore degli spari a Terracina dove i carabinieri lo hanno trattenuto fino a quando i colleghi campani non lo hanno preso in custodia.

Nell’interrogatorio davanti al gip Toscano, assistito dall’avvocato Arturo Cantiello, ha sottolineato di essere in stato confusionale poi ha aggiunto che il commerciante gli doveva 10mila euro e che lui comunque non voleva assolutamente colpirlo: ha aggiunto di avere esploso i colpi verso il basso. Il 38enne è accusato di tentato omicidio.