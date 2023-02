Colpi d'arma da fuoco nel cuore della notte a Napoli: indagano i carabinieri

Questa notte i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti in via del Maratoneta, nella zona di Soccavo, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un centro scommesse.

Sono due le ogive rinvenute dai militari del nucleo investigativo di Napoli, impegnati nei rilievi.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si sono registrati feriti.