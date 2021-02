Ferite di arma da fuoco ad entrambe le braccia: uomo finisce in ospedale a Napoli

Indagini in corso dei Carabinieri

Un uomo di 34 anni è giunto nel pomeriggio all'ospedale Cardarelli con tre ferite di arma da fuoco ad entrambe le braccia. L'uomo non è in gravi condizioni.

Ai Carabinieri del Nucleo operativo del Vomero ha raccontato di essere stato affiancato, mentre si trovava in corso Marianella, da due persone a bordo di uno scooter che hanno tentato di rubargli l'orologio e che, dopo il tentativo, avrebbero esploso i colpi di arma da fuoco che lo hanno ferito.

Sul posto - riferisce l'Adnkronos - i militari dell'Arma hanno trovato sul selciato 5 bossoli, dal calibro da definire. I rilievi sono stati eseguiti dal Nucleo investigativo di Napoli.

Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia Vomero.