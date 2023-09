Raffica di spari nella notte a Napoli: rinvenuti 21 bossoli di vario calibro

I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti nella notte in via Al Chiaro di Luna, nella zona di Ponticelli, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Sul posto sono stati repertati 21 bossoli di vario calibro. Al momento non risultano feriti ma è stata sequestrata un'auto con un’ogiva conficcata nella carrozzeria e il lunotto posteriore infranto.

Indagini in corso da parte dei militari per chiarire la dinamica dell'accaduto.