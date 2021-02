Spari a pochi passi dal Municipio di Casoria: ipotesi agguato

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Ferito un uomo, T.R., portato in ospedale a Frattamaggiore

“Mezzogiorno di fuoco” a Casoria dove all’ora di pranzo (verso le 13,30) sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto in piazza Cirillo, a pochi passi dal Municipio. In un primo momento si è parlato di un conflitto a fuoco, avvenuto tra persone a bordo di due macchine, ma a quanto pare i rilievi stanno fornendo uno scenario diverso.

Ferito un uomo

Tra le ipotesi investigative, infatti, ci sarebbe anche quella di un agguato, ma comunicazioni ufficiali in tal senso non sono state ancora fornite. Una cosa certa è la presenza di un ferito, T. R., del quale ancora non è nota l’età e che attualmente si trova all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Sul posto, dopo la chiamata di alcuni residenti, sono prontamente giunti i Carabinieri di Casoria, diverse volanti della Polizia di Stato e gli uomini della Municipale. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri di Castello di Cisterna che a terra hanno rinvenuto almeno un bossolo di oltre 4 cm.

Acquisite le immagini di videosorveglianza

Per le indagini potranno tornare utili le immagini di videosorveglianza delle telecamere installate in zona. Immagini che sarebbero già state acquisite e visionate dagli uomini dell’Arma. Nel bar in piazza c’è chi testimonia di aver sentito una lunga serie di spari, ma al momento non emergono altri particolari sulla vicenda.