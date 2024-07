/ Via Guglielmo Marconi, 36a

Spari tra i bagnanti al lido Azzurro: i due uomini a volto coperto erano lì per uccidere

Probabile la vittima designata non si trovasse dove i killer si aspettavano, e abbiano esploso alcuni colpi per far disperdere la folla e guadagnarsi al fuga. In corso indagini da parte della polizia del commissariato locale, che sta visionando le immagini di sorveglianza