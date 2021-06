Sparatoria con due feriti a Ibiza: si consegna il napoletano ricercato

Si è consegnato alla Guardia civil spagnola a Ibiza il napoletano sospettato di aver ferito a colpi d'arma da fuoco due connazionali , poco dopo le 2.30 del mattino, durante una festa privata illegale, tenutasi tra venerdì e sabato scorso. Michele Guadagno era braccato da giorni e le possibili vie di fuga, porti o aeroporto, erano controllate dalla polizia locale. Il fuggitivo era nelle vicinanze del luogo in cui si è consumata la tragedia e in cui risiedeva, nel quartiere agiato di Santa Eulària.

I motivi del litigio e le condizioni del ferito

Il 33enne napoletano gestisce una società di noleggio auto e imbarcazioni a Ibiza. Vive sull'isola da alcuni anni. Ora è indagato per tentato omicidio e lesioni. Resta in gravi condizioni il 28enne, anch'egli napoletano, ferito dai colpi di arma da fuoco alla gamba e alla testa. Il giovane, che lavora a Ibiza come chef, è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico Nuestra Señora del Rosario. Ferito in maniera lieve un terzo italiano.Alla base del litigio dissidi legati ad una relazione sentimentale.