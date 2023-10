Un’ora fa circa i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in via Franzese per una segnalazione anonima arrivata al 112, relativa all’esplosione di colpi da arma da fuoco.

Sul posto militare hanno trovato 11 bossoli calibro 9 × 21 e diversi fori sul muro di un condominio, altezza civico 40. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Non ci sono feriti.