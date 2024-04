Terrore a Ponticelli: seduto su gradini con la moglie, un uomo si avvicina e gli spara

Ha raccontato di essere stato avvicinato da un persona che, senza dirgli niente, gli ha sparato due proiettili alle gambe.

È quanto avvenuto ieri sera ad un 52enne, ferito in corso Ponticelli.

Agli agenti di polizia ha spiegato che si trovava seduto con sua moglie sui gradini di un centro multiservizi del quartiere, quando è stato avvicinato da un uomo, a piedi. Questi con il volto coperto e senza dire una parola gli ha esploso contro due colpi di pistola ferendolo alle gambe.

La vittima è stata trasportata all'ospedale Villa Betania dove è ricoverato in Ortopedia in attesa di essere operato. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono stati trovati due bossoli calibro 7,65.