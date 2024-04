Donna ferita a Fuorigrotta, l'allarme dal territorio: "Zona fuori controllo"

All'indomani dell'episodio avvenuto ieri a Fuorigrotta, nel quale una donna è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco pare esploso da un gruppo di ragazzi in sella a degli scooter, è polemica sulla sicurezza del quartiere flegreo.

A tal proposito Diego Civitillo, ex presidente della X Municipalità (in cui Fuorigrotta ricade) e attuale consigliere municipale, ha inviato una lettera all'attenzione del prefetto di Napoli Michele di Bari, del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore con delega alla Sicurezza urbana Antonio De Jesu e del presidente della X Municipalità Carmine Sangiovanni.

"Nella serata di ieri presso l'area giochi di Piazza Italia una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco esploso da alcuni giovani a volto coperto a bordo di alcuni ciclomotori. Non sono ancora pienamente chiare le dinamiche dell' evento, ma dalle prime ricostruzioni giornalistiche sembrerebbe che la vittima, in quel momento presso l' area giochi con un bambino, sia stata colpita per errore. Un errore che poteva trasformarsi in una strage", scrive Civitillo.

"Il territorio di Fuorigrotta - va avanti il consigliere - è ormai da diversi anni teatro di tensioni criminali; agguati, omicidi, stese in un contesto di paura ed tensione latente che permeano l'area occidentale di Napoli. Una condizione nota da tempo alle istituzioni cittadine, trattata in passato nei tavoli di osservazione territoriale promossi da Prefettura e Comune di Napoli, ma anche in iniziative pubbliche come quella tenutasi presso la Parrocchia San Vitale di Fuorigrotta. Un territorio che ha cercato più e più volte di sollecitare con forza le istituzioni ad una maggiore attenzione su un pezzo di città, quello della X Municipalità, non percepito comunemente come 'criminale' ma che rappresenta per i clan un importante asset economico dove trasformare proventi illegali in processi economici. Il vuoto di potere criminale, nuove alleanze ed equilibri nell'ambito delle famiglie camorristiche hanno prodotto e stanno producendo un'escalation armata che solo per miracolo non ha prodotto vittime innocenti. Ormai stese, 'paranze' di motorini che sfrecciano su strade e in aree pedonali con giovani armati, agguati ed omicidi si contano a decine in tutta l'area ovest della città".

"Come istituzione di prossimità, contrariamente al passato, non abbiamo informazioni, né abbiamo interazioni con le istituzioni sovra municipali, recepiamo la preoccupazione dei nostri concittadini, ma non abbiamo risposte da dare. Non vi è un dibattito, né una presa di posizione chiara e pubblica su cosa si intende fare per combattere questa situazione ormai intollerabile. Un esempio su tutti è proprio l'area giochi di Piazza Italia su cui si è sviluppato un ampio dibattito in seno alle commissioni municipali. All'atto della sua riqualificazione dopo anni di continue vandalizzazioni tutti noi consiglieri avevano chiaramente evidenziato come l'assenza di controllo avrebbe riprodotto le medesime dinamiche già avvenute in passato. Più volte, e ricordo chiaramente i report prodotti dal sottoscritto durante la scorsa consiliatura, si erano evidenziate Piazza Italia e Piazza San Vitale tra le aree a maggior rischio". "Il 'non ascolto' o peggio l'indifferenza per quelli che erano dei chiari campanelli d'allarme, nonché sulle richieste pervenute dalla Municipalità, ma anche dalla comunità, parrocchie in primis, è evidentemente un tema grave che non può essere più rinviato.

Apprendiamo mezzo stampa della convocazione di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data odierna a seguito dei drammatici eventi di ieri e che forze dell' ordine e magistratura sono già a lavoro per identificare responsabili e contesto criminale di appartenenza. Di tali sviluppi però non vorremmo essere informati dalle testate giornalistiche, ma vorremmo esserne partecipi al fine di offrire il nostro modesto contributo".

Arriva poi la richiesta: "Pertanto con la presente richiedo la convocazione di un consiglio straordinario alla presenza del Prefetto di Napoli di Napoli Dott. Michele di Bari e dell' Assessore del Comune di Napoli con delega alla Sicurezza urbana Dott. Antonio De Jesu al fine di ricevere un aggiornamento sulle misure che si intendono intraprendere al fine di garantire la sicurezza della comunità, al fine di contrastare le dinamiche criminali ormai dilaganti, ascoltando quelle che sono le richieste ormai non più procrastinabili che provengono dalla comunità".