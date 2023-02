Spari a Napoli: uomo ferito alla schiena da un colpo di arma da fuoco

Un uomo di 39 anni è rimasto ferito, nel pomeriggio di oggi a Napoli, dopo essere stato colpito alla schiena da un colpo di arma da fuoco ed è finito in ospedale, al San Paolo, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Il fatto - secondo una prima ricostruzione dei militari - sarebbe accaduto in via Adriano, tra Fuorigrotta e Soccavo.

L'uomo, P. M., già noto alle forze dell'ordine, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.