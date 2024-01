Scoperto mentre spara con un fucile rubato: nei guai un 45enne

I carabinieri della stazione di Pimonte hanno arrestato per detenzione illecita di armi, munizioni e ricettazione un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una pattuglia in località Ceppa, i militari hanno sentito chiaramente due spari.

In zona, non lontano dal luogo dove sembravano arrivare le esplosioni, un’utilitaria parcheggiata. Sul sedile anteriore due cartucce di fucile. L’auto era intestata al 45enne, non titolare di porto d’armi. I militari lo hanno aspettato, nascosti a una ventina di metri di distanza.

Prima di riprendere l’auto, l'uomo ha avvolto il fucile in un foglio di plastica trasparente e lo ha adagiato nel fitto della vegetazione. Arrivato al suo veicolo, i militari lo hanno fermato e perquisito. Nella giacca aveva 18 cartucce calibro12 a pallini e nel marsupio 7 calibro12 a pallettoni.

L’arma che aveva nascosto era un fucile Beretta, risultato provento di un furto in abitazione commesso a Praiano. Nell’abitazione del 45enne, sottoposto ai domiciliari, altre 73 cartucce per la stessa arma.