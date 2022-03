Spari da un'auto in corsa sulla strada affollata: torna la paura nel napoletano

Due stese registrate nella serata di ieri a Frattaminore e Frattamaggiore a distanza di un'ora circa. Le due città sono da diversi mesi al centro di una faida criminale tra due clan contrapposti.

Il primo raid si è verificato nel centro abitato di Frattaminore, mentre nella seconda delle 20.40 i criminali hanno esploso dei colpi di arma da fuoco da un'auto in corsa in via Rossini a Frattamaggiore, nei pressi della casa in cui risiede un affiliato ad un clan della zona.

Preoccupazione per i residenti presenti in strada al momento della stesa che per fortuna non ha fatto registrare danni a persone o a cose.

L'omicidio a Casoria

Continua dunque l'escalation di violenza nel napoletano. A pochi chilometri dal luogo delle due stese è stato ucciso in auto dai killer nella serata di ieri Vincenzo Cerqua detto Enzo 'a Somalia.