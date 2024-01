Si torna a sparare a Caivano, ferito 26enne mentre passeggia in strada

Ieri sera i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti – allertati dal 112 – nell’ospedale di Frattamaggiore per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Poco prima un 26enne di Caivano già noto alle forze dell’ordine si era presentato ferito al polpaccio sinistro da un colpo d'arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo sia stato colpito da ignoti in via di identificazione e senza alcun apparente motivo mentre passeggiava a Caivano.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati ne ricostruire l’intera vicenda.

Don Patriciello su Meloni: "A Caivano meglio di Conte e Renzi"

Il parroco di Caivano nei giorni scorsi aveva elogiato in una intervista al Guardian il premier Meloni per gli interventi contro la criminalità nella città. "Dopo la visita di Giorgia Meloni a Caivano è scattata un'operazione di polizia con centinaia di agenti che hanno fatto irruzione in nascondigli con droga, denaro e armi legate alla camorra. Caivano è diventato un simbolo - ha affermato il sacerdote - ma ora potrebbe anche essere una luce guida per tutte le società emarginate in Italia. Ora le strade sono attentamente pattugliate. Però questo da solo non è sufficiente per risolvere i problemi: ad esempio, i servizi sociali esistono sulla carta. Abbiamo tre assistenti sociali, ma ne servono almeno 20 per un luogo così vasto e complesso''.