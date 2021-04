Sparatoria tra due automobili: trovati 9 bossoli

Si torna a sparare a Pianura in via parroco Giustino Russolillo. Conflitto a fuoco tra gli occupanti di due auto ieri sera. Trovati bossoli di arma da fuoco sull'asfalto. Un colpo d'arma da fuoco ha danneggiato una vettura parcheggiata.

Al vaglio le immagini delle telecamere per risalire agli autori degli spari, ma non risulterebbero persone ferite, visto che non sono state trovate tracce ematiche sul luogo. Non esclusa la possibilità che il conflitto a fuoco possa essere scaturito per la faida tra due clan rivali della zona.