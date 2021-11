Spari nel cuore di Napoli: feriti un uomo ed una donna

Spari in strada e momenti di paura nella serata di venerdì in via Cristallini, nel rione Sanità. Un uomo ed una donna, entrambi di nazionalità ucraina, sono rimasti feriti.

Tutto nascerebbe - secondo quanto riferisce Il Mattino - da una lite per motivi di viabilità. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un automobilista, che poi si è dato alla fuga a bordo della sua auto.

Sul posto immediatamente sono giunte le volanti della Polizia di Stato e le ambulanze del 118. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini.

Sull'accaduto e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti indaga la Polizia, che nel corso della notte ha ascoltato le due vittime e alcuni testimoni. Acquisiti anche alcuni filmati di impianti di videosorveglianza della zona.