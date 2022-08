Spari contro una nota pizzeria: le immagini pubblicate sui social - VIDEO

Tanta delusione e sconforto per il proprietario del locale

Sono state pubblicate anche sui social le immagini degli spari che, la notte del 20 agosto, hanno raggiunto la pizzeria Farina del mio sacco all'Arenella. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la serranda del noto locale in via Bernardo Cavallino.

È stato il proprietario ad accorgersi del fatto, arrivato sul posto per aprire l’attività. Ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che effettuando i primi rilievi hanno rinvenuto tre ogive deformate. Il proprietario della pizzeria risulta incensurato. Nessuno è stato ferito, solo la vetrata è stata distrutta. A condurre le indagini, che al momento non escludono alcuna ipotesi, sono i carabinieri del nucleo operativo del Vomero.

"Non ci faremo abbattere"

Il proprietario Mattia Buoncammino, nel rendere note le immagini, ha dichiarato: "Purtroppo oggi devo darvi questa brutta notizia,ennesimo episodio di cattiveria verso giovani ragazzi che lavorano sodo. 3 colpi di pistola esplosi nella pizzeria Farina Del Mio Sacco sede in via Bernardo Cavallino. Solo sconforto e delusione, ma andiamo avanti fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine e della giustizia. Non ci faremo abbattere, ne intimorire il cambiamento di questa città deve partire da noi giovani!!".