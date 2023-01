Ferisce rapinatore e si fa sparare alla gamba dal figlio per pareggiare i conti

Per pareggiare i conti con un rapinatore di Rolex al quale aveva sparato si è fatto colpire dai proiettili alla gamba dal figlio. E' ciò che emerge dall'ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip di Napoli Giuseppe Sepe ha disposto due arresti in carcere e cinque ai domiciliari nei confronti di sette persone tre delle quali accusate di avere rapinato, armati di pistola, due Rolex, un Submariner da 25.000 euro e un GMT Master in oro rosa da 30mila euro.

Gli arresti sono stati notificati dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha svolto le indagini. Decisive le intercettazioni ambientali.

Vendetta non evitata

L'escamotage di farsi sparare di proposito non basta però ad evitare l'agguato pianificato per vendicare il ferimento, mascherandolo con la rapina dell'orologio marca Rolex modello Daytona che l'uomo indossava solitamente.