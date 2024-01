Cinque arresti per l'agguato con 80 colpi d'arma da fuoco che poteva trasformarsi in strage

80 colpi di arma da fuoco esplosi all'impazzata in pieno centro a Napoli. Un 18enne pregiudicato ritenuto vicino ad un clan rivale, vero obiettivo dell'agguato, ferito e una passante 68ene colpita per errore in maniera lieve. Emergono dettagli inquietanti sul raid di stampo camorristico di mercoledì sera avvenuto all'altezza delle Case Nuove, sul corso Arnaldo Lucci, nei pressi di piazza Mercato.

Arresti e perquisizioni

La squadra mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, ha arrestato cinque persone, denunciandone altre tre per porto d'arma da fuoco: durante una perquisizione in un'abitazione di Poggioreale. Trovate due pistole dello stesso calibro dei bossoli repertati sul luogo del raid una delle quali con un caricatore ad alta capacità che contiene fino a 25 proiettili.

Le condizioni dei feriti

Il 18enne vittima dell'agguato è stato ricoverato, per le ferite di arma da fuoco al gluteo, all'ospedale Vecchio Pellegrini. Mentre la passante, ferita di striscio, all'Ospedale del Mare.