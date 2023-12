Spari contro il portone di una palazzina: i colpi raggiungono le abitazioni

I carabinieri sono intervenuti ieri in tarda serata a Palazzo Rosi in via Domenico Padula a Pianura per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Diversi proiettili sarebbero stati esplosi contro il portone.

Uno dei colpi, stando ai primi rilievi, avrebbe raggiunto anche uno dei piani alti dello stabile. Non risultano feriti. Sul fatto indagano i militari del nucleo operativo di Bagnoli. La dinamica e la matrice dell'evento sono da chiarire.