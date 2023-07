I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti la scorsa notte in via Venezia Giulia 37 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto poi risultato, poco prima ignoti avevano sparato effettivamente diversi colpi. I militari hanno rivenuto e sequestrato infatti 12 bossoli calibro 9.

Sul posto, una pizzeria: 12 anche i fori presenti nella saracinesca dell'esercizio commerciale. Sono in corso indagini.