Colpi d'arma da fuoco contro un'auto parcheggiata nei pressi di una chiesa: indagini in corso

Lunedì sera, intorno alle 20, a Villaricca i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via San Francesco d'Assisi, nei pressi dell'omonima chiesa. Lì poco prima ignoti avevano esploso 5 colpi di arma da fuoco che hanno colpito un'auto parcheggiata in strada.

Sull'accaduto indagano i carabinieri dela compagnia di Marano e della stazione di Villaricca.