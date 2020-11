Chalet di Mergellina, in serata esplosi colpi di pistola

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera nella zona degli chalet di Mergellina, in via Camillo Cucca.

Gli spari sono stati avvertiti intorno alle 23. I carabinieri, arrivati sul posto in seguito ad una segnalazione al 112, hanno trovato due bossoli calibro 7.65 e un'ogiva.

Ad esplodere i colpi sarebbero state persone arrivate in sella ad uno scooter. Al fine della loro identificazione, sono state acquisite le immagini registrate da impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Nei pressi del luogo dove sono stati esplosi i colpi, risiede un 40enne noto alle forze dell'ordine, proprietario di uno chalet della zona. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri di Posillipo.