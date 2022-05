Spari tra la folla, ferita una ragazza di 23 anni nel cuore della movida

Movida violenta a Castellammare di Stabia, dove ieri sera intorno alle 23.00 una ragazza è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in piazza Giovanni XXIII, a due passi dalla villa comunale e dal municipio.

Ad esplodere i quattro colpi di pistola una persona giunta nel cuore della movida stabiese in scooter. La 23enne, residente nelle vicinanze del luogo del raid, è rimasta a terra diversi minuti prima di essere soccorsa.

Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. Potrebbe essersi trattato di un agguato fallito e la ragazza potrebbe essere stata colpita per errore, perchè magari sulla traiettoria del vero obiettivo del killer, che non ha esitato a sparare in un luogo affollatissimo di giovani il sabato sera.

Un'altra ipotesi è che la giovane possa essersi immolata per proteggere il suo fidanzato coinvolto in una rissa.