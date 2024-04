Spari durante una lite tra bande: terrore in pieno centro

Ieri sera a Casoria, verso le 22, alcuni cittadini hanno segnalato al 112 l’esplosione di colpi d’arma da fuoco provenire da via Achille del Giudice. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri della locale compagnia che hanno ricostruito la vicenda. Poco prima, per motivi ancora non chiari ma verosimilmente legati a sguardi mal tollerati, due gruppi di giovanissimi stavano litigando.

La discussione a quel punto viene però interrotta dal rumore di 3 colpi d’arma da fuoco con il successivo fuggi fuggi generale. Durante il sopralluogo i militari trovano e sequestrano 3 bossoli a salve e si sono messi alla ricerca della “mano armata”. A pochi passi dal fatto è stato individuato un 16enne di Casavatore con in pugno un’arma: una pistola replica a salve prima del tappo rosso.

Nelle tasche del ragazzino trovata anche qualche dose di marijuana. Per il minorenne, prima di essere affidato ai genitori, una denuncia per minaccia aggravata e porto di armi. Il 16enne è stato segnalato anche alla prefettura perché assuntore di droga.