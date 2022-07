Spari contro la casa dell'ex assessore comunale: indagini in corso

Paura ad Acerra dove, giovedì scorso, sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro lacasa dell'ex assessore (oggi consigliera comunale) Milena Petrella. Il fatto è avvenuto nella notte di giovedì verso le 23 e a sparare sarebbe stato un uomo in sella ad uno scooter. Sul fatto ci sono indagini in corso.

Intanto, la vicenda ha fatto registrare tanti messaggi di vicinanza per la Petrella, ma non mancano polemiche. Il gruppo consiliare "X Acerra Unita", ad esempio, punta il dito contro il silenzio delle istituzioni cittadine.

"Esprimiamo grande fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine con l’auspicio che velocemente vengano assicurati alla giustizia i responsabili di questi gravi episodi criminali. Su questi temi ci sarà da parte nostra ogni sostegno necessario e condivisione di iniziative di carattere istituzionale anche a livello sovralocale, così come la scontata e non formale vicinanza alle persone colpite da queste azioni”, si legge in una nota.

“Abbiamo atteso qualche ora per vedere se almeno in questo caso, visto che si tratta di un ex assessore ora neo eletto consigliere, si potessero ascoltare ferme parole di condanna del Sindaco e della sua coalizione. Invece nulla, solo allarmante silenzio di fronte a questa preoccupante escalation”, continua.