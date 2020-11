Tentano furto in appartamento e poi scappano travolgendo un'auto dei carabinieri

Tentano il furto in un appartamento di via Imbriani a Caivano, ma vengono sorpresi dai carabinieri. Riescono a scappare speronando l'auto dei militari dell'arma, che si era posta al centro della strada per evitare la fuga. Questi ultimi hanno anche tentato di fermare i fuggitivi esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo delle gomme del veicolo, invano

E' scattata la caccia ai malviventi a Caivano e nei paesi limitrofi. I carabinieri si erano accorti dell'azione criminoso dopo che un'auto sospetta aveva indietreggiato appena vista la pattuglia.