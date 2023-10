Spari contro le mura del campo rom: intervengono i carabinieri

I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti, allertati dal 112, nei pressi del campo rom in via strada provinciale Cinquevie per colpi d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione e per cause in corso di accertamento ignoti hanno esploso diversi colpi.

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9 bossoli calibro 9 all’altezza dell’ingresso del campo. Rinvenuti 2 fori nel muro di cinta che delimita il campo, 3 fori in un modulo abitativo occupato da una famiglia e 1 foro in un modulo in quel momento vuoto. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel comprendere la matrice del gesto e individuare i responsabili.