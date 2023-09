Spari a Caivano e Ponticelli, le reazioni della politica. Per Ruotolo le divise non bastano, Borrelli ne vuole di più

"Dopo Caivano stesa di camorra anche a Ponticelli, quartiere di Napoli. Bisogna mettere insieme le forze, affrontare la questione minorile, che è la questione. Quando si spara servono le divise ma serve anche occuparsi di povertà educativa, e culturale, di lavoro". Lo scrive su Twitter, Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Partito Democratico.

"Solidarietà a Don Maurizio e a tutti caivanesi perbene. Ora l'intervento dello stato si faccia più deciso". Lo chiede, invece in una nota, il deputato dell'alleanza Verde-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Sosteniamo senza dubbio alcuno le parole di Don Maurizio e gli siamo vicini, a lui e a tutta la gente perbene del Parco Verde", aggiunge il deputato per il quale "l'intervento dello Stato deve farsi ora ancora più deciso e determinato e mai più dovrà calare l'attenzione su questa zona lasciata da decenni in balia della criminalità e ostaggio del degrado. L'azione di recupero deve essere totale e continua". "Non sono bastati gli ultimi blitz e la venuta del premier per fermare un sistema criminale che fonda le sue radici da lontano e che ha voluto affermare ancora una volta la sua forza e seminato il terrore", conclude Borrelli.