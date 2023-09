Spari alle gambe, ferito un 43enne a Caivano

I carabinieri della compagnia di Caivano – allertati dal 112 – intervengono a via Garibaldi angolo via Cairoli per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sulla strada i militari hanno rinvenuto e sequestrato sette bossoli e del sangue.

Nel frattempo si appurava che un 43enne di Caivano era stato trasferito nell’ospedale di Frattamaggiore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe, non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.