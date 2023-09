Notte di terrore al Parco Verde, Don Patriciello: "Venite voi ad abitare con i vostri figli qui"

Non è bastato il blitz ad alto impatto degli scorsi giorni, la criminalità torna ad agire nel Parco Verde di Caivano. Poco prima della mezzanotte un gruppo di moto si aggirava tra i viali del famigerato centro abitato esplodendo dei colpi di arma da fuoco sul viale principale e nei pressi della chiesa San Paolo Apostolo.

Paura per i residenti. Sul posto sono poi accorse le forze dell'ordine.

Il parroco di Caivano: "In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta"

Tra i testimoni della stesa anche Don Maurizio Patriciello in prima linea da tempo nella lotta alla criminalità nel quartiere: "La domenica volge a termine. Manca poco più di un’ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c’è pace. In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’ impazzata. È il terrore. Le ”stese” fanno paura. Può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti che avete criticato le forze dell’ordine e l’intervento del governo, vergognatevi. E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al “Parco Verde” in Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona. Padre Maurizio Patriciello".