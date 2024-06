Spari contro un'abitazione a Boscoreale: fermato un uomo

Avrebbe sparato colpi di pistola verso un'abitazione con lo scopo di intimidire. E' questa la motivazione di un provvedimento di misura cautelate eseguito dai carabinieri su ordine del giudice delle indagini preliminari di Napoli. I fatti sono avvenuti a Boscoreale e l'uomo è gravemente indiziato per detenzione e porto d'arma in luogo pubblico. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Per l'uomo ci sarà la possibilità di ricorrere al Riesame per revocate la misura cautelare.