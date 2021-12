Spari davanti ad un bar a Fuorigrotta: ferito il boss Vitale Troncone

Spari in via Caio Duilio nel quartiere Fuorigrotta. Vitale Troncone, boss della zona, è stato attinto da colpi d’arma da fuoco, mentre era davanti ad un bar.

E’ stato trasportato all’Ospedale San Paolo ed è ancora in vita. Il 53enne ha riportato ferite alle gambe e al volto.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

Il 10 novembre scorso, sempre a Fuorigrotta, il 30enne Andrea Merolla, nipote e stretto collaboratore di Troncone, venne ucciso sempre in via Caio Duilio. Prosegue dunque l'escalation criminosa per l'egemonia del territorio tra clan di camorra.