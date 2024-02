Si barrica in casa e spara dalla finestra in strada

Un uomo di 50 anni si è barricato in casa in via al Chiaro di Luna a Ponticelli e avrebbe iniziato a sparare dalla finestra di casa (posta al sesto piano) una raffica di colpi di arma da fuoco verso la strada.

Sul posto le volanti della polizia. Un negoziatore starebbe trattando per cercare di far desistere l'uomo che sta agendo per motivi al momento ignoti.

Tale vicenda richiama la tragedia di San Giovanni a Teduccio dell'otto settembre che culminò con il suicidio di Pasquale Pinto dopo aver sequestrato e ammazzato la moglie in casa.

Aggiornamento ore 16.00 del 23 febbraio

Gli agenti di polizia intervenuti in via al Chiaro di Luna sono riusciti a bloccare l'uomo. Al momento non risultano feriti.