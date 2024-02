Si chiude in casa, sequestra la madre e minaccia di sparare dal balcone: terrore a San Giovanni

Un uomo si è asserragliato in casa, e sta minacciando di esplodere dei colpi di pistola dal suo balcone. Sta succedendo in questi minuti a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli Est, in via Raffaele Testa.

Secondo le prime notizie pare che l'uomo – del quale non si conosce al momento l'età – abbia sequestrato sua madre. Non è ancora chiaro la ragione che ha fatto scattare la violenza. Pare, ma anche questa notizia è da confermare, possa aver già ferito un familiare. Non si registrano invece feriti tra i passanti.

Sul posto si sono dirette auto della polizia municipale, dei carabinieri e sono presenti dei negoziatori per provare a farlo ragionare.