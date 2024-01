Spari contro il bus, il racconto dell'autista: "Potevano colpire un bambino"

"Hanno sparato ad altezza uomo. Avrebbero potuto ferire un bambino o una delle tante persone che erano sul bus in quel momento". P. A. è un autista interinale dell'Anm ed era in servizio a Napoli quando, nella giornata di ieri, il bus che stava guidando, linea R7, è stato preso d'assalto da un raid messo a segno con una pistola a piombini all'altezza della Riviera di Chiaia. I vetri si sono frantumati non non si sono staccati dal loro alloggiamento, ma il proiettile è schizzato all'interno dell'abitacolo e avrebbero potuto ferire gravemente qualcuno.

"Il bus era fermo e le persone stavano salendo e scendendo - racconta l'autista - Ho sentito una botta forte e ho visto il vetro in frantumi. Le persone si sono spaventate. Poteva ferirsi qualcuno in maniera seria perché il colpo era ad altezza uomo. Era diverse ore che andava avanti questa storia degli attacchi con la pistola a piombini a diversi bus, quindi abbiamo subito pensato a quello".

Se i colpi fossero stati sparati con il mezzo in movimento le conseguenze sarebbero potute essere catastrofiche: "Se viene colpito l'autista può perdere il controllo del bus e mettere a repentaglio la vita dei passeggeri e delle persone che sono in strada perché si tratta di un mezzo pesante che causa ingenti danni anche a bassa velocità".

L'Usb Lavoro privato lancia l'allarme sicurezza: "Solo nella giornata del 24 gennaio sono stati circa 20 i bus vittime di questi raid. Da quello che apprendiamo sarebbero state due uomini di 28 e 34 anni che hanno agito per goliardia. Ma dall'inizio dell'anno abbiamo contato già 15 aggressioni a mezzi o personale del trasporto pubblico. Questi attacchi non possono essere giustificati con l'esasperazione per un servizio che è peggiorato negli anni. Spesso si tratta di balordi. Allora chiediamo controlli in strada e pene certe per chi compie gesti così gravi che mettono al rischio la vita di decine di persone".