Pianura, colpi di pistola contro un'auto parcheggiata. E' allarme criminalità nel quartiere

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel corso della scorsa notte nel quartiere napoletano di Pianura. La segnalazione è arrivata alla Polizia alle 23 circa. Sul posto - via Evangelista Torricelli - sono giunti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, che hanno rinvenuto due fori di proiettile nella portiera anteriore e due nella portiera posteriore di un'automobile parcheggiata in strada. Uno dei finestrini della vettura è andato in frantumi ma nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la proprietaria dell'auto sarebbe la moglie di un pregiudicato. Sono in corso le indagini della Polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre ieri, ma alcune ore prima, gli agenti del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, avevano effettuato un controllo a via Vicinale Trencia - nello stesso quartiere partenopeo - presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di un revolver con matricola abrasa, completo di caricatore con quattro cartucce calibro 38 special. Il 22enne, napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma da sparo clandestina e ricettazione.