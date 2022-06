Spari contro auto nella notte: indagini in corso

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Cercola, in provincia di Napoli. I carabinieri della tenenza di Cercola e della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti intorno all'1 e 30 in via Aldo Moro, dove è stata segnalata l'esplosione di diversi colpi che hanno danneggiato tre auto.

Sui proprietari delle auto, due uomini e una donna residenti in tre abitazioni diverse, sono in corso accertamenti; al momento non risulta che abbiano ricevuto minacce.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno ascoltando persone e acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.