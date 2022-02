Case Nuove, spari contro un'auto in sosta: indagini in corso

Colpi d'arma da fuoco esplosi contro un'auto. Stesa, intimidazione o criminale fatalità, nella serata di ieri tra via Tappia e via Capasso - nella cosiddetta zona delle Case Nuove - qualcuno ha sparato.

La vettura colpita, parcheggiata e senza nessuno al suo interno, è una Ford Focus il cui lunotto è finito in frantumi. La vettura è stata sequestrata per permettere ai carabinieri ulteriori accertamenti.

Non si sono verificati feriti. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e responsabilità dei fatti. Prosegue intanto la scia di episodi criminali di questo tipo in città e provincia, dove tra omicidi, ferimenti o semplici stese pare in corso una preoccupante escalation criminale.