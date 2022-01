Sparatoria all'ora di pranzo: uomo ferito alle gambe

Un uomo è rimasto ferito ad una gamba da un colpo d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto oggi, poco dopo le 14, in viale 2 Giugno tra i quartieri di Marianella e Barra. L'uomo, che secondo alcune testimonianze andava in giro "armato" di una pistola finta, sarebbe stato ferito in un conflitto a fuoco, ma al momento la dinamica dei fatti è ancora in via di accertamento e non è stata confermata.

Sul posto è giunta una squadra del 118 che ha trasportato il ferito all'Ospedale del Mare per le cure del caso. Una volta arrivato al nosocomio, però, come denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate, l'uomo avrebbe aggredito i sanitari, cercando di fuggire.

“Nel nostro lavoro si rischia doppiamente la vita – commenta Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate – sia per le aggressioni sia per essere i primi ad accorrere sul luogo di una sparatoria, abbiamo bisogno di tutele, di certo non pretendiamo la scorta armata ma almeno tutti i mezzi atti a prevenire questi eventi nonché la tutela legale. Abbiamo paura di andare a lavoro".