Agente della municipale colpito con una spranga: spara e ferisce un clochard

Momenti di paura davanti al Duomo di Napoli. Un senza fissa dimora di origine africana avrebbe colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove anche altri clochard trascorrono la notte.

L'agente, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sparato ad una gamba al clochard mentre questi stava ancora cercando di colpirlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. L'agente ha riportato una ferita alla testa, mentre il clochard è stato ferito ad una gamba.

Per il primo è stato necessario il trasferimento all'ospedale del Mare. Per il secondo, invece, è stato necessario il trasporto al Vecchio Pellegrini, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono stati eseguiti i primi rilievi del caso. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.