Spari nella notte a Napoli: gambizzato un 25enne

La Polizia indaga sul ferimento di un 25enne avvenuto la scorsa notte nel cuore di Napoli. Poco dopo le 3 il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato curato per una ferita da colpo di arma da fuoco alla gamba destra.

Agli agenti del commissariato Vicaria, intervenuti sul posto, il ragazzo - come riporta LaPresse - ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina mentre si trovava in via Carbonara. Avendo fatto resistenza ai rapinatori, uno di questi avrebbe esploso il colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto alla gamba destra.

Ritenuto guaribile in 10 giorni, il 25enne è stato dimesso.