Sparatoria all'esterno del Vecchio Pellegrini: indivduati i presunti responsabili

Cinque giovani - due minorenni - sono stati fermati, su decisione della DDA di Napoli, perché indagati per essere alcuni dei protagonisti della sparatoria avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 febbraio nel quartiere Montesanto, a Napoli. In quella occasione furono ritrovati 10 bossoli in strada davanti all'ingresso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, oltre a un foro sulla saracinesca della tabaccheria di fronte al nosocomio.

Gli investigatori stanno cercando di individuare le altre persone coinvolte. Intanto, così come è emerso dalle indagini, due dei fermati per la sparatoria - più un altro giovane - sarebbero accusati di aver commesso la rapina di un Rolex, avvenuta alcuni giorni prima. Ora si lavora per capire se i due episodi sono collegati.

Nel corso del fermo, la Polizia è riuscita a bloccare due degli indagati (tra questi, uno dei minorenni) mentre viaggiavano, a bordo di uno scooter, con targa nascosta, armati con una pistola 357 magnum, con matricola abrasa.