Spari a pochi passi da una scuola: ferito un uomo

Intorno alle 14 i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Roma, non lontano dalla scuola Ponte-Siciliano, a Pomigliano d'Arco, dove erano stati segnali spari.

Secondo una prima ricostruzione, due persone, a bordo di una moto, avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco. Un proiettile ha ferito al ginocchio destro un tatuatore che ha un negozio di tattoo nella strada in cui si è verificato il raid. Il 37enne è stato soccorso e portato in ospedale.

L'aggressore ha fatto perdere le proprie tracce.

Accertamenti in corso per chiarire dinamica e motivazioni dell'accaduto.