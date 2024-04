Sparò in un parco a Sant'Anastasia e ferì una bimba di 10 anni: minorenne condannato

Tentato omicidio e porto d'armi: 17enne condannato a 10 anni di carcere per la sparatoria in piazza in cui rimasero feriti una bimba di 10 anni e i suoi genitori. Stamattina, il tribunale per i Minorenni di Napoli ha condannato a 10 anni di reclusione il 17enne accusato della stesa in piazza a Sant'Anastasia, nella quale a maggio dello scorso anno rimase ferita anche una bambina.

Il pubblico ministero aveva chiesto 15 anni. Secondo l'accusa, insieme ad un complice maggiorenne, il 17enne fu autore della stesa esplodendo almeno dieci colpi di arma da fuoco in piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, utilizzando revolver e mitra. Nelle prossime settimane, sarà chiamato a pronunciarsi anche il tribunale di Napoli: nel secondo processo è imputato il 19enne Emanuele Civita.