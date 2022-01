Sparatoria in pieno giorno: ferito uomo che aveva accoltellato studentessa (VIDEO)

E' accaduto a San Giovanni a Teduccio. L'aggressore, che probabilmente soffre di disturbi mentali, si aggirava per strada brandendo un coltello. E' stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di ferire anche un agente in borghese

Follia in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio dove un uomo di origini straniere è stato ferito alla gamba e poi immobilizzato dalle forze dell'ordine. Intorno all'ora di pranzo, Il giovane si aggirava in viale 2 Giugno armato di coltello e in evidente stato di agitazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, avrebbe colpito, non gravemente, una studentessa del vicino istituto alberghiero.

Inseguito da carabinieri e finanzieri in borghese, l'aggressore non ha voluto sentire ragioni. I militari in borghese gli hanno più volte intimato di fermarsi ma senza ottenere nulla. Con uno scatto improvviso, l'uomo ha attraversato la strada cercando di colpire con un fendente uno degli uomini delle forze dell'ordine. A questo punto, gli altri militari hanno esploso tre proiettili, senza colpirlo, mentre in viale 2 Giugno continuavano a transitare automomobili.

L'inseguimento è diventato più concitato finché il giovane di colore è stato ferito con un colpo di pistola alle gambe e, poi, immobilizzato. Da quanto appreso, pare che il ragazzo soffrisse di disagi mentali.