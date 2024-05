Pomeriggio di sangue in città: quattro feriti

Sparatoria lungo corso Amedeo di Savoia nel tardo pomeriggio. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine i feriti sarebbero tre, classe '68, '67 e '63, e tutti sono stati ricoverati all'ospedale Pellegrini con ferite alle gambe e ai glutei. Uno di loro è invece in prognosi riservata. Per questi tre soggetti è intervenuta la polizia.

Poco prima, invece, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Secondigliano sono intervenuti presso il Cto di Napoli per un altro uomo ferito. Si tratta di un 24enne già noto alle forze dell’ordine, ferito alle gambe da un colpo d’arma da fuoco. Sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice dell'agguato.