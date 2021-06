Sparatoria ai Quartieri spagnoli: fermate quattro persone

Potrebbero essere loro gli autori dell'agguato di ieri sera ai Quartieri spagnoli. Sono stati fermati nelle ultime ore quattro persone ritenute appartenenti al gruppo di fuoco che ieri sera ha sparato nel quartiere ferendo due persone. Due vittime innocenti degli spari degli autori dell'agguato. Si tratta di due operai che sono rimasti feriti. Una di loro è stata colpita al torace mentre l'altra è stata attinta a un braccio.

Non si hanno dettagli specifici sulle condizioni del primo dei due feriti la cui prognosi è riservata dopo il ricovero in codice rosso. Vista la gravità della ferita è stato necessario un intervento chirurgico. A poche ore da un agguato, che probabilmente ha avuto come bersagli vittime di uno scambio di persona, le forze dell'ordine hanno stretto le manette ai polsi a quattro persone a esecuzione di un fermo disposto dalla procura partenopea. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli e si capirà se il giudice convaliderà il provvedimento d'urgenza disposto dagli investigatori.