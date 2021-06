Sparatoria in strada: ferito un pregiudicato 51enne

Un uomo è stato ferito al braccio, ieri sera, mentre era nei pressi della sua abitazione. L'episodio si è verificato ieri sera, verso le 21:30, a Pozzuoli. L'uomo 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, stava passeggiando quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

I carabinieri sono intervenuti poco dopo il suo ricovero all'ospedale Santa Maria delle Grazie. Per l'uomo solo una ferita al braccio. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbero state due persone su uno scooter. Sul posto, in via Campigli, gli uomini dell'arma hanno rinvenuto diversi bossoli.

Il ferito è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.